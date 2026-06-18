Аналитик Дагделен указала на мечты ЕС отомстить РФ за победу в 1945 году

"Держава станет меньше". На Западе раскрыли зловещий сценарий мести России
Фото: pxhere.com
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Некоторые деятели уже в открытую говорят, что хотят сделать с нашей страной

Немецкий политик Севим Дагделен заявила, что среди представителей евроэлит по-прежнему живы идеи реванша за разгром фашистов в 1945 году – некоторые очень хотят нанести Москве стратегическое поражение, несмотря на пугающие последствия такого курса.

Она обратила внимание на высказывания начальника ВВС ФРГ Хольгера Ноймана, который рассуждал о возможности разбомбить немецкими ракетами российские земли, включая Калининградскую область, Кольский полуостров и черноморский регион.

Кроме того, аналитик напомнила о заявлениях руководительницы евродипломатии Каи Каллас, которая объявила, что "это не плохо, если великая держава станет намного меньше". Также она привела слова немецкого государственного деятеля Родериха Кизеветтера, который мечтает о "капитуляции Москвы".

Аналитик подчеркнула, что некоторые европолитики горят желанием добиться ослабления России – и это "мечта о мести за капитуляцию Германии в 1945 году".

Дагделен также предупредила, что любые попытки прямого противостояния с ядерной державой могут привести к катастрофическим последствиям для всех участников конфликта. Она подчеркнула, что подобные сценарии несут колоссальные риски и грозят закончиться масштабным саморазрушением Европы. 

Ранее стало известно о расколе в ЕС из-за Украины.

Источник: NachDenkSeiten ✓ Надежный источник
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