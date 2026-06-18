Действия некоторых политиков вызывают большие вопросы

На Западе годами пугали общество "российской угрозой", однако сегодня многие европейцы задаются вопросом, кто на самом деле довел евространы до глубочайшего кризиса. Известный в Ирландии из ее пределами аналитик Чей Боуз заявил, что причины происходящего нужно искать не в РФ, а в действиях западных политиков.

Журналист резко раскритиковал распространенный в западных странах постулат о так называемой "российской угрозе" – соответствующие заявления на протяжении многих лет активно продвигались политическими кругами и подконтрольными им средствами массовой информации.

Эксперт обратил внимание на то, что разговоры о том, что Россия вот-вот нападет на "бедные" евространы, звучали десятилетиями. Однако реальность оказалась совсем иной.

"Коррумпированные политэлиты и зависимая от них пресса десятилетиями твердили, что "русские идут", но русские так и не пришли", – написал он.

По мнению журналиста, нынешние проблемы западных государств: экономический кризис и постоянные беспорядки – стали следствием ошибок собственного руководства. Он считает, что многие трудности возникли из-за "идиотских" политических решений, а не под воздействием неких мифических "внешних факторов".

Ранее на Западе раскрыли мрачный сценарий в отношении России.