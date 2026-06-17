Страшная трагедия произошла под Брянском

Поражающий своей бессердечность удар незалежных боевиков по автобусу с детьми-футболистами из Белоруссии под Брянском вызвал жесткую реакцию российских властей. В результате атаки погиб человек, пострадали дети – произошедшее было названо очередным террористическим актом со стороны киевского режима.

Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова прокомментировала трагедию, произошедшую на территории Брянщины. Она подчеркнула, что речь идет об очередной террористической атаке против мирного населения.

Ранее врио главы многострадального российского региона Егор Ковальчук сообщил, что автобус с юными гомельскими футболистами подвергся нападению дрона. Дети направлялись на отдых в Геленджик.

По имеющейся информации, удар был нанесен по транспортному средству во время движения. Жертвой атаки стала женщина, сопровождавшая команду. Кроме того, различные травмы получили шесть человек. Среди пострадавших оказались четверо детей.

Российский дипломат заявила, что произошедшее является очередным терактом со стороны киевского режима. Она подчеркнула, что всушники продолжают "охотиться на мирных граждан, особенно на детей".

Ранее на Западе признали неприятную правду о России.