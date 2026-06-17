Депутат Гал: Украина не выполнила требования для вступления в ЕС

"Станет жертвой": Украина расколола Европу и получила удар
Фото: www.unsplash.com
Критика Киева начинает набирать обороты

Многие в Евросоюзе выступают против ускоренного приема Украины в объединение. Некоторые европейские политики негодуют из-за того, что Киев пытаются провести в ЕС по политическим мотивам, закрывая глаза на проблемы, которые для других кандидатов давно стали бы непреодолимым препятствием.

Депутат Европарламента от Венгрии Кинга Гал раскритиковала начало переговоров об ускоренном вступлении Незалежной в еврообъединение. По ее мнению, происходящее свидетельствует о том, что Брюссель начал принимать важнейшие для всего союза решения исходя не из реальной готовности стран-кандидатов, а из геополитических интересов.

Политик обратила внимание, что многие государства годами выполняют жесткие требования и проходят длительные проверки, прежде чем приблизиться к членству в ЕС. Однако в случае с Незалежной евровласти демонстрируют совершенно иной подход. Особое беспокойство у евродепутата вызывают последствия такого решения для стран самого объединения.

"Европейские фермеры, финансирование сплоченности и бюджет ЕС могут стать жертвами политически мотивированного процесса расширения", – указала она.

По мнению венгерского политика, ускоренное продвижение украинской республики может подорвать доверие к самой политике расширения Евросоюза. Если правила перестанут быть одинаковыми для всех, авторитет объединения может серьезно пошатнуться.

К слову, ранее на Западе раскрыли главную ошибку Пашиняна по России.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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