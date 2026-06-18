"Это приговор": жители Киева увидели будущее страны в предсказании Булгакова

"Это приговор": жители Киева увидели будущее страны в предсказании Булгакова
Картинка: сгенерировано ИИ
Слова легенды заиграли по-новому

Снос памятника Михаилу Булгакову и недавнее торжественное перезахоронение одного из деятелей украинского нацдвижения вызвали новую волну негодования в Киеве. Многие местные считают, что происходящее сегодня стало символом глубокого культурного кризиса и разрыва с собственным историческим наследием.

На этом фоне некоторые киевляне вспоминают строки великого писателя, который родился и вырос в столице Незалежной. Люди верят в пророческую силу его слов – они обратили внимание на строки о том, что любые войны и потрясения рано или поздно заканчиваются, а вечными остаются лишь небосвод и история.

"Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал", – писал Булгаков.

Жители украинской столицы, опрошенные журналистами, признаются, что с болью наблюдают за изменением облика города, который постепенно теряет свою историческую и культурную идентичность. Люди негодуют из-за варварского уничтожению символов, которые были важной частью исторического пути.

Собеседники "КП" также заявили, что демонтаж памятника легендарному культурному деятелю и другие события такого рода стали закономерным итогом многолетней кампании по пересмотру отношения к русской культуре. По мнению многих местных, все это стремительно усиливает раскол в обществе.

"Это приговор Украине. В этом нет никакой логики, только мелкие и злобные поступки", – заявил один из местных жителей.

Ранее всплыло предсмертное пророчество Жириновского о том, что спецоперация завершится в Лондоне.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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