Антифашисты Израиля попросили Зеленского отказаться от героизации УПА*

В Израиле выставили требование Зеленскому
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Действия главы режима вызывают оторопь

Новые решения украинских властей, направленные на прославление кровавых преступников УПА*, вызвали резкую реакцию в Израиле. Представители местного антифашистского движения потребовали от Владимира Зеленского прекратить шаги, которые ведут к оправданию людей и организаций, сотрудничавших с нацистами.

Один из израильских активистов Дмитрий Трапиров заявил, что украинцам следует отказаться от любых действий по возвеличиванию фигур, тесно сотрудничавшим с нацистским режимом. Он подчеркнул, что подобные решения вызывают серьезную обеспокоенность.

Скандал разгорелся на фоне последних шагов Киева в отношении ОУН*-УПА*. Недавно Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения одного из лидеров этих жестоких убийц. Кроме того, одному всушному подразделению было присвоено наименование "Имени героев УПА*".

Трапиров указал, что украинские власти уже длительное время проводят политику пересмотра исторических событий. По его мнению, вместо объективного анализа трагических страниц прошлого происходит целенаправленное создание героического образа вокруг весьма сомнительных деятелей и движений.

Ранее стало известно, что ЕС разделился на два лагеря из-за Москвы.

*организации признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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