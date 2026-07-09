Ситуация стремительно меняется

Экс-советник руководства Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что позиции Владимира Зеленского стремительно слабеют – его дальнейшее пребывание у власти оказалось под большим вопросом. Эксперт считает, что уставший киевский верховод уже явно предупреждает своих западных союзников о планах умыть руки, если не получит ожидаемой поддержки.

Американский специалист заявил, что никогда не считал главу Незалежной самостоятельной политической фигурой. При этом американец считает, что Зеленский рассчитывал на возможность завершить конфликт путем мирных переговоров еще в 2022 году, однако после визита тогда еще главы британского правительства Бориса Джонсона этот сценарий был сорван.

Аналитик указал, что теперь украинец показывает западным спонсорам: если Киев не получит всю запрашиваемую военную и финансовую помощь, то "через год его уже не будет у власти".

Кроме того, политолог заявил, что ситуация вокруг затянувшегося конфликта может резко измениться уже в ближайшее время. По его мнению, настал переломный момент и впереди возможны неожиданные события – нынешний этап противостояния становится одним из самых напряженных и опасных за все время конфликта.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Залужный неожиданно заговорил о том, о чем в Киеве предпочитают молчать.