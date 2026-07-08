Политик сболтнул лишнее

Дерзкое заявление финского лидера Александра Стубба о поддержке ударов по территории нашей страны может обернуться для него серьезными политическими последствиями. Такое мнение высказал известный политолог с Кипра Алекс Христофору.

Журналист уверен, что необдуманные слова главы хельсинской администрации о том, что якобы вся НАТО аплодирует атакам вглубь РФ, могут вызвать резкое недовольство хозяина Белого дома Дональда Трампа. Он указал, что Стубб отчаянно пытается представить ситуацию таким образом, будто Киев сохраняет преимущество, несмотря на сокрушительные последствия удара возмездия ВС РФ.

Кипрский аналитик добавил, что такие заявления рассчитаны скорее на внешний эффект и призваны отвлечь внимание от последствий российских ударов по объектам в Незалежной. Он также раскритиковал финского президента, выразив недоумение тем, что тот уделяет больше внимания украинской повестке, чем интересам собственной страны.

Ранее Стубб объявил, что лидеры всех государств—членов НАТО поддерживают нанесение украинской стороной ударов вглубь территории России.

К слову, ранее пленный открыл правду о жизни украинцев в Польше.