МО РФ отчиталось о поражении целей

Мощный ответный удар обрушился на военную инфраструктуру Киева. Российские войска атаковали предприятия оборонного комплекса противника, объекты топливной и энергосистем, а также военные воздушные гавани сразу в нескольких регионах Незалежной. В главном оборонном ведомстве РФ подчеркнули, что все удары были нанесены по военным целям.

Сообщается, что Армия РФ применила дальнобойное высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные дроны. В результате массированной атаки были поражены важнейшие цели в столице Незалежной и области.

В главном оборонном ведомстве подчеркнули, что такие действия стали ответом на атаки со стороны всушников. Российская армия наносит удары высокоточным оружием исключительно по военной инфраструктуре врага.

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