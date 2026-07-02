Удар возмездия армии России обрушился на Киев

Удар возмездия армии России обрушился на Киев
Фото: www.unsplash.com
МО РФ отчиталось о поражении целей

Мощный ответный удар обрушился на военную инфраструктуру Киева. Российские войска атаковали предприятия оборонного комплекса противника, объекты топливной и энергосистем, а также военные воздушные гавани сразу в нескольких регионах Незалежной. В главном оборонном ведомстве РФ подчеркнули, что все удары были нанесены по военным целям.

Сообщается, что Армия РФ применила дальнобойное высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные дроны. В результате массированной атаки были поражены важнейшие цели в столице Незалежной и области.

В главном оборонном ведомстве подчеркнули, что такие действия стали ответом на атаки со стороны всушников. Российская армия наносит удары высокоточным оружием исключительно по военной инфраструктуре врага.

Ранее советник президента Эстонии сделал шокирующее признание об атаках на Петербург. Европейский политик случайно выдал всю правду.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
По теме

Евросоюз готовит новый подлый удар по россиянам

Европолитикам очень нравится портить жизнь гражданам РФ

Родня исчезнувших солдат ВСУ вышла на улицы: на Западной Украине вспыхнули митинги

Люди в ужасе от того, с чем им пришлось столкнуться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей