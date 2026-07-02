Тероборону под Сумами доукомплектовали ремонтниками техники

Бойня под Сумами вынудила тероборону пойти на крайние меры
Фото: www.unsplash.com
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Противник оказался в очень тяжелой ситуации

Огромные потери в рядах всушников вынуждают украинских командиров бросать на передовую даже тех, кто никогда не предназначался для участия в штурмовых боях. По данным российских силовых структур, под Сумами боевые подразделения начали экстренно пополнять вояками ремонтно-восстановительного батальона, отправляя специалистов по ремонту техники в самое пекло.

Как сообщает российская пресса, военные начальники приняли решение доукомплектовать 119-ю бригаду территориальной обороны бойцами 513-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона. 

По имеющимся данным, такое решение было принято после крупных потерь, которые соединение понесло в Краснопольском районе этого региона. Источники уточнили, что на этот участок пришлась основная часть погибших и раненых солдат противника. 

Ранее верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин заявлял, что российская армия продолжает выполнять задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.

Ранее стало известно, что удар возмездия армии России обрушился на Киев.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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