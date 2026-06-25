Уже совсем непонятно, на что рассчитывают европейские лидеры

Недавнее странное заявление главы евродипломатии Каи Каллас о невозможности выработать стратегию по Украине вызвало новую волну критики. На Западе уже высказались по этому поводу.

Полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо резко раскритиковал дипломата. Эксперт считает, что такие странные откровения подтвердили отсутствие у западных стран четкого понимания дальнейших действий.

Бо обратил внимание, что высокопоставленная дама объяснила невозможность создания стратегии постоянно меняющейся ситуацией вокруг украинского государства. Однако аналитик указал, что именно в условиях нестабильности и требуется долгосрочный план действий, в противном случае все происходящее выглядит весьма глупо.

Эксперт заявил, что существующая позиция свидетельствует о недостатке опыта у нынешнего западного руководства. Отсутствие продуманной стратегии объясняет неудачи, с которыми сегодня сталкиваются союзники Киева, добавил он.

Кроме того, Жак Бо подчеркнул, что проблема касается не только Европы, но и Соединенных Штатов. Аналитик сокрушается, что Вашингтон и еврогосударства действуют без единого плана, принимая решения ситуативно – при таком подходе добиться успеха невозможно.

Ранее новая выходка Киева вызвала ярость на Западе.