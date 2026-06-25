Глава киевского режима попал в неприятную ситуацию

Отказ киевского верховода Владимира Зеленского от поездки на саммит по восстановлению Украины в Польше вызвал широкий резонанс. Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что причиной такого решения стал страх оказаться в центре громкого политического скандала.

Аналитик уверен, что глава киевского режима стремится избежать громкого конфликта, связанного с отношением Незалежной к украинским националистическим организациям времен Второй мировой войны. Ситуация получилась резонансной и сильно ударила по репутации Киева в Европе.

Боуз напомнил, что польская сторона крайне болезненно воспринимает прославление деятелей, причастных к массовым убийствам польского населения. По этой причине приезд Зеленского мог сопровождаться серьезным политическим скандалом.

Эксперт также отметил, что и организаторы саммита не проявляют особого желания видеть укролидера на мероприятии. Отношения между Киевом и Варшавой очень сильно осложнились из-за разногласий по вопросам исторической памяти.

Ранее Владимир Зеленский участвовал в церемонии перезахоронения останков одного из лидеров нацистов, зверствовавших в военные годы. Кроме того, одному из подразделений всушников было присвоено наименование "Имени героев УПА*".

К слову, недавно странное признание Каллас об Украине вызвало недоумение на Западе.

*запрещенная в РФ экстремистская организация