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Новое заявление Владимира Зеленского о Крымской республике вызвало бурную реакцию даже среди украинских политиков. Покинувший земли Незалежной нардеп Артем Дмитрук обрушился на главу киевского режима с резкой критикой, назвав его планы полностью оторванными от реальности.
Поводом для жестких высказываний стали слова незалежного верховода о том, что он рассчитывает на некое решение стран "Большой 7", которое, как предполагается, поможет всушникам провести "важную" операцию на крымских землях. Нардеп заявил, что подобные заявления не имеют ничего общего с действительностью.
Государственный деятель отметил, что глава с Незалежной уже заранее расписал очередные "победы", однако реальность выглядит совершенно иначе. Политик не постеснялся использовать в адрес главы киевского режима крайне резкие характеристики и поставил под сомнение его адекватность.
"Психически больной террорист-наркоман уже все решил наперед. Только вот реальность совсем другая", – написал украинский парламентарий.
Напомним, в ночь на 18 июня российские силы уничтожили более 500 дронов всушников. Позднее противник атаковал Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив, в результате чего среди мирных жителей были погибшие и раненые.
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