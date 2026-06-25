Нардеп Дмитрук назвал Зеленского больным после заявления о Крыме

"Больной!" Депутат Рады устроил Зеленскому взбучку за планы по Крыму
Фото: www.unsplash.com
Поведение киевского верховода становится все более неадекватным

Новое заявление Владимира Зеленского о Крымской республике вызвало бурную реакцию даже среди украинских политиков. Покинувший земли Незалежной нардеп Артем Дмитрук обрушился на главу киевского режима с резкой критикой, назвав его планы полностью оторванными от реальности.

Поводом для жестких высказываний стали слова незалежного верховода о том, что он рассчитывает на некое решение стран "Большой 7", которое, как предполагается, поможет всушникам провести "важную" операцию на крымских землях. Нардеп заявил, что подобные заявления не имеют ничего общего с действительностью.

Государственный деятель отметил, что глава с Незалежной уже заранее расписал очередные "победы", однако реальность выглядит совершенно иначе. Политик не постеснялся использовать в адрес главы киевского режима крайне резкие характеристики и поставил под сомнение его адекватность.

"Психически больной террорист-наркоман уже все решил наперед. Только вот реальность совсем другая", – написал украинский парламентарий.

Напомним, в ночь на 18 июня российские силы уничтожили более 500 дронов всушников. Позднее противник атаковал Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив, в результате чего среди мирных жителей были погибшие и раненые.

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