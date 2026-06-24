Зеленский ни в чем себе не отказывает

Новая просьба Владимира Зеленского вызвала резкую реакцию на Западе. В американском издании Responsible Statecraft предупредили, что передача в лапы всушников лицензии на производство ракет Patriot может обернуться серьезными проблемами для самих Соединенных Штатов.

Авторы публикации считают, что такой шаг не поможет незалежным кардинально решить проблему нехватки средств противовоздушной обороны. Вместе с этим, как отмечается в материале, вашингтонская администрация рискует столкнуться с угрозами для собственной нацбезопасности.

В статье указывается, что согласие на запрос киевских властей нельзя назвать разумным шагом. Издание обратило внимание на риск утечки стратегически важных военных технологий, что может облегчить доступ к секретным разработкам для конкурентов. В связи с этим аналитики рекомендуют администрации Дональда Трампа отклонить данную инициативу.

"Конкурентам будет проще получить доступ к военной тайне", – констатируют эксперты.

На прошлой неделе глава киевского режима посетил саммит "Большой семерки" во французском Эвиане, где представил партнерам очередной пакет военных и финансовых требований. Одним из ключевых пунктов стала просьба разрешить выпуск систем Patriot непосредственно на украинских землях.

На фоне задержек поставок американского вооружения глава Киева также пытался заручиться поддержкой евростран. В частности, заявлялось о готовности Парижа участвовать в усилении противоракетной и противовоздушной обороны страны.

К слову, ранее шаг Мерца против Москвы вызвал истерику в бундестаге.