Христофору: удары ВС РФ выбили главный козырь Киева перед саммитом НАТО

Россия выбила главный козырь Киева перед саммитом НАТО
Картинка: сгенерировано ИИ
Москва обнулила позиции украинцев

Мощные удары Армии России по военной инфраструктуре Незалежной серьезно изменили обстановку накануне саммита западной военной коалиции в Анкаре. Известный аналитик с Кипра Алекс Христофору заявил, что украинцы подошли к переговорам в гораздо более слабой позиции, чем рассчитывали еще несколько дней назад.

По оценке европейского аналитика, сокрушительные действия наших бойцов лишили противника того преимущества, на которое он надеялся перед встречей с союзниками. Эксперт заявил, что украинские делегаты отправляются на саммит, "теряя прежний импульс" – события последних дней существенно изменили переговорный фон.

Журналист также отметил, что произошедшее стало неожиданностью для евростран, которые рассчитывали представить ситуацию с украинским конфликтом в более выгодном для киевского режима свете: мол, ВСУ наносят мощные удары по регионам РФ, а значит они "не робкого десятка". Но не тут-то было, удар возмездия спутал Киеву все карты.

По оценке аналитика, украинские власти ожидали, что смогут провести переговоры с западными лидерами, включая президента США Дональда Трампа, с более сильных позиций, однако последние события изменили расстановку сил.

В ночь на понедельник российские войска нанесли разгромные удары по объектам в Киеве и области. Саммит НАТО проходит в Анкаре 7–8 июля. Вашингтонская администрация ранее подтвердила, что Трамп планирует встретиться с Зеленским на полях форума.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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