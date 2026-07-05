IVAN поделился подробностями состояния здоровья Николая Носкова

Стало известно, чем сейчас занимается звезда

Несмотря на тревожные новости об ухудшении здоровья и отмену концертов, Николай Носков не оставил музыку. Звезда продолжает работать над новыми композициями, записывает идеи и остается полностью вовлеченным в творческий процесс, рассказал певец IVAN.

Исполнитель Александр Иванов, выступающий под псевдонимом IVAN, сообщил, что поддерживает постоянную связь со старшим коллегой. Он отметил, что музыкант продолжает создавать новые песни, фиксируя свои идеи на диктофон, а затем вместе с командой готовит будущие релизы.

Исполнитель также рассказал, что знаменитость внимательно слушает его новые композиции и дает советы, подсказывая, что можно доработать или изменить. Таким образом артист, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжает активно участвовать в музыкальной жизни.

Ранее один из концертов звезды был отменен из-за состояния его здоровья. Звезда продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, перенесенного почти 10 лет назад.