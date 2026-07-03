Знаменитый испанский артист де Бана назвал любимые места в Москве

Знаменитый испанский артист назвал любимые места в Москве
Фото: www.unsplash.com
Звезда знает, что посетить в столице

Москва давно стала для Патрика де Бана не просто городом гастролей, а местом, с которым его связывают личные чувства, творчество и духовные переживания. Всемирно известный хореограф признался, что каждый приезд в российскую столицу для него превращается в особый ритуал.

В беседе с женским журналом "Клео.ру" испанец также рассказал, что во время работы над балетной постановкой "Эллада", которую показал в столице РФ, вновь обратился к древнегреческим мифам. Он подчеркнул, что трагедия, сильные чувства и внутренние противоречия героев всегда вдохновляют его и остаются неиссякаемым источником творческих идей.

Хореограф отметил, что давно восхищается русской культурой, с которой познакомился благодаря произведениям Льва Толстого, Федора Достоевского и Александра Пушкина. Кроме того, он назвал российскую балетную школу одной из сильнейших в мире и заявил, что с большим уважением относится к театральным традициям страны.

Рассказывая о любимых местах в Москве, де Бана выделил не только Красную площадь и Большой театр. Он сообщил, что во время каждого визита обязательно приходит в храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке, с которым его когда-то познакомил легендарный артист балета Марис Лиепа. Это место помогает звезде почувствовать особую атмосферу российской столицы и вдохновляет на новые творческие работы.

Ранее популярная актриса рассказала, почему Москва ей нравится больше, чем Петербург.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
По теме

"Рабы и хозяева": фон дер Ляйен угодила в позорный скандал из-за жары в Европе

Европейцы сами в шоке от происходящего

Скандал после взрыва в Монако: во Франции потребовали ударить по Киеву

Зеленского заподозрили в кровавом преступлении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей