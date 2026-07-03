Знаменитый испанский артист де Бана назвал любимые места в Москве

Звезда знает, что посетить в столице

Москва давно стала для Патрика де Бана не просто городом гастролей, а местом, с которым его связывают личные чувства, творчество и духовные переживания. Всемирно известный хореограф признался, что каждый приезд в российскую столицу для него превращается в особый ритуал.

В беседе с женским журналом "Клео.ру" испанец также рассказал, что во время работы над балетной постановкой "Эллада", которую показал в столице РФ, вновь обратился к древнегреческим мифам. Он подчеркнул, что трагедия, сильные чувства и внутренние противоречия героев всегда вдохновляют его и остаются неиссякаемым источником творческих идей.

Хореограф отметил, что давно восхищается русской культурой, с которой познакомился благодаря произведениям Льва Толстого, Федора Достоевского и Александра Пушкина. Кроме того, он назвал российскую балетную школу одной из сильнейших в мире и заявил, что с большим уважением относится к театральным традициям страны.

Рассказывая о любимых местах в Москве, де Бана выделил не только Красную площадь и Большой театр. Он сообщил, что во время каждого визита обязательно приходит в храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке, с которым его когда-то познакомил легендарный артист балета Марис Лиепа. Это место помогает звезде почувствовать особую атмосферу российской столицы и вдохновляет на новые творческие работы.

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