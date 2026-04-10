19-летняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли снялась в клипе

Звездная наследница Шайло Джоли-Питт уверенно заявляет о себе в творческой сфере. Девушка, которую долго воспринимали лишь как дочь знаменитых родителей, теперь приятно удивляет публику собственными талантами.

Молодая красавица приняла участие в съемках клипа популярной исполнительницы Dayoung на хит What’s a Girl to Do. В ролике она появляется в составе танцевальной команды, где наравне с другими девушками исполняет сложные движения.

Особое внимание зрителей привлекли образы, в которых предстала девушка. Для съемок она примерила несколько стильных нарядов, и многие заметили, что некоторые из них явно отсылают к культовым ролям ее матери. В частности, поклонники увидели сходство с образом Лары Крофт из знаменитого фильма, который когда-то сделал Джоли настоящей легендой. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

При этом, по информации источников, участие Шайло никак не связано с ее известной фамилией. Сообщается, что она проходила кастинг на общих основаниях и могла использовать творческий псевдоним, чтобы избежать лишнего внимания. Молодая звезда уже несколько лет серьезно занимается танцами и развивает себя в хореографии.

