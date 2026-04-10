19-летняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли снялась в клипе

19-летняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли снялась в клипе
Шайло Джоли-Питт. Фото: соцсети
Девушка очень похожа на звездных родителей

Звездная наследница Шайло Джоли-Питт уверенно заявляет о себе в творческой сфере. Девушка, которую долго воспринимали лишь как дочь знаменитых родителей, теперь приятно удивляет публику собственными талантами.

Молодая красавица приняла участие в съемках клипа популярной исполнительницы Dayoung на хит What’s a Girl to Do. В ролике она появляется в составе танцевальной команды, где наравне с другими девушками исполняет сложные движения.

Особое внимание зрителей привлекли образы, в которых предстала девушка. Для съемок она примерила несколько стильных нарядов, и многие заметили, что некоторые из них явно отсылают к культовым ролям ее матери. В частности, поклонники увидели сходство с образом Лары Крофт из знаменитого фильма, который когда-то сделал Джоли настоящей легендой. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру"

При этом, по информации источников, участие Шайло никак не связано с ее известной фамилией. Сообщается, что она проходила кастинг на общих основаниях и могла использовать творческий псевдоним, чтобы избежать лишнего внимания. Молодая звезда уже несколько лет серьезно занимается танцами и развивает себя в хореографии.

К слову, ранее поползли слухи о неудачной пластике Джоли.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
По теме

Express: Путин публично унизил Стармера, проведя корабли у него "под носом"

Британского премьера щелкнули по носу

Сырский выступил с громким заявлением о России

Военный уверен, что ситуация подошла к ключевому моменту

