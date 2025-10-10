Джоли раскрыла новые подробности развода с Питтом и потребовала деньги

Джоли раскрыла новые подробности развода с Питтом и потребовала деньги
Анджелина Джоли. Фото: Raph_PH / wikimedia.org
Звездный разрыв обсуждают уже много лет

Анджелина Джоли раскрыла новые подробности громкого развода с Брэдом Питтом и потребовала компенсацию в размере 33 тысяч долларов за судебные издержки. Конфликт между бывшими супругами разгорелся вновь из-за французской винодельни Château Miraval, которую они когда-то приобрели вместе.

По данным СМИ, актриса подала в суд документы, где указала, что после расставания оставила бывшему возможность пользоваться домами в Лос-Анджелесе и Провансе без всяких условий. Она объяснила, что пошла на это ради его спокойствия, желая помочь пережить непростое время после разрыва.

Актриса призналась, что усадьба во Франции стала для нее и детей местом, связанным с тяжелыми воспоминаниями, поэтому семья больше не возвращается туда. Она подчеркнула, что не получала от экс-мужа материальной поддержки и вынуждена была продать свою долю, чтобы содержать детей.

Актриса напомнила, что еще несколько лет назад предлагала бывшему мужу выкупить ее часть бизнеса, однако он тогда отказался.

История с Château Miraval тянется уже не первый год. Поместье супруги приобрели еще в 2008-м, но после разрыва Джоли продала свою долю предпринимателю Юрию Шефлеру. Питт посчитал сделку незаконной и требует признать ее недействительной. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Ранее Джоли заподозрили в романе с Джонни Деппом.

Источник: Page Six ✓ Надежный источник
