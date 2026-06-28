Судьба приготовила щедрый подарок: в июле три знака зодиака станут любимчиками фортуны

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Июль обещает стать месяцем больших возможностей. Трем знакам зодиака звезды готовят настоящий прорыв. Их ждут приятные новости, финансовые успехи и счастливые перемены в личной жизни.
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