Многие в Евросоюзе недовольны поведением украинцев

Украина получила суровый сигнал из Варшавы: там прямо заявили, что без согласия польской стороны дорога в Евросоюз Киеву закрыта. Более того, польские политики уже открыто говорят о необходимости поумерить пыл Украины и предупреждают о риске дальнейшего обострения отношений между двумя странами.

Так, председатель польского сейма Влодимеж Чажастый заявил, что украинское государство не сможет стать членом еврообъединения без поддержки поляков. Комментируя очередное усиление напряженности в отношениях между Варшавой и Киевом, он четко обозначил, что пришло время поставить вопрос о выполнении Украиной польских требований.

Речь, в частности, идет о грандиозном скандале с героизацией в Незалежной главарей УПА*. Ситуация дошла до того, что киевского верховода Владимира Зеленского лишили высшей госнаграды Польши.

Польский государственный деятель подчеркнул, что после действий украинской стороны, которые он назвал "глупыми", украинцам придется идти на уступки. Накопившиеся противоречия уже невозможно игнорировать, отрезал он. Так что, на данный момент Варшава явно не готова пускать украинцев в Евросоюз.

Ранее в Израиле выставили требование Зеленскому.

*запрещенная на территории РФ террористическая организация