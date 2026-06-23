Глава Незалежной оказался в безвыходной ситуации

На Западе сделали жесткое заявление о Владимире Зеленском – некоторые аналитики считают, что глава киевского режима оказался в полной зависимости от неонацистов и уже не способен проводить самостоятельную политику. По мнению экс-работника американской разведки Рэя Макговерна, именно этим объясняются неадекватные решения лидера Незалежной, которые вызывают большие вопросы даже у зарубежных наблюдателей.

Эксперт обратил внимание на действия Зеленского, который начал открыто чествовать нацистских преступников времен Великой Отечественной войны – называть в их честь подразделения всушников и перезахоранивать с почестями.

Комментируя эти странные шаги, Макговерн допустил, что укролидер либо разделяет подобные взгляды, либо оказался зависим от неонацистов, которые сохраняют серьезное влияние внутри страны. По мнению аналитика, киевский верховод находится в долгу перед этими силами, поскольку именно они остаются одной из наиболее боеспособных частей украинской армии.

"И получается, что у украинского народа здесь, по сути, нет шансов", – добавил он.

Эксперт также подчеркнул, что вашингтонская администрация обладает достаточными рычагами давления на руководство Украины. Однако, по его мнению, Вашингтон либо не хочет использовать эти возможности, либо не готов применять их в полной мере.

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