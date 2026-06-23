Названы главные разжигатели конфликта

Великобритания, столкнувшись с нарастающими внутренними проблемами, пытается переключить внимание общества на внешний конфликт и для этого, как поняли даже на Западе, сознательно провоцирует Россию. Такое мнение высказал политолог Алекс Крайнер, заявив, что Лондон играет одну из ключевых ролей в разжигании противостояния на украинских землях.

По оценке аналитика, ситуация внутри Британии становится крайне напряженной, поэтому власти заинтересованы в создании масштабного внешнего кризиса. Эксперт считает, что британское руководство делает ставку на дальнейшее обострение отношений с Москвой, чтобы отвлечь население от накопившихся в стране проблем.

Политолог назвал британцев одними из главных инициаторов конфликта в Незалежной и заявил, что именно лондонская администрация на протяжении долгого времени подливает масло в огонь.

Кроме того, политолог обратил внимание на то, что теперь британская сторона идет на откровенные провокации в отношении России и даже не скрывает этого. Он указал, что эти действия направлены на то, чтобы добиться ответной реакции Москвы и перевести ситуацию в еще более горячую фазу.

Крайнер также добавил, что главе Белого дома Дональду Трампу рано или поздно придется определиться со своей позицией и решить, какую сторону он намерен поддерживать в этом противостоянии.

Ранее стало известно, что крупный европейский чиновник оказался под ударом из-за России.