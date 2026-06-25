Западные аналитики очень внимательно следят за происходящим в нашей стране

Известный американский профессор Джон Миршаймер заявил, что российские войска продолжают успешно продвигаться в зоне спецоперации. По его мнению, одной из главных причин такого положения дел стало одно важное преимущество России, которого нет ни у украинцев, ни у американцев.

Аналитик отметил, что российская армия демонстрирует устойчивый прогресс на многих направлениях ведения боевых действий. Американец констатировал: происходящее свидетельствует о том, что Москва продолжает укреплять свои позиции в ходе конфликта.

Одним из важнейших преимуществ нашей страны профессор считает промышленный потенциал. Он указал, что продолжительный вооруженный конфликт требует мощной производственной базы, позволяющей обеспечивать армию всем необходимым.

Эксперт считает, что именно в этом вопросе Соединенные Штаты столкнулись с серьезными трудностями. Он заявил, что у России имеется значительное промышленное преимущество, а вот США и Украина подобных возможностей не имеют, что создает для Запада серьезные проблемы.

"У русских значительная промышленная база есть, а у нас ее нет, и это очень важно понимать. <…> Так что у нас с этим большие неприятности", – резюмировал специалист.

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