Многие эксперты уверены, что уже все решено

Уже даже на Западе регулярно звучат заявления о том, что положение Украины на фронте стремительно ухудшается. Известный американский профессор Джон Миршаймер считает, что Киев теряет позиции на поле боя, а западные союзники уже не могут что-либо изменить, так как не в состоянии обеспечить всушников всем необходимым вооружением.

Эксперт заявил, что российские войска продолжают активно использовать авиацию и наносят серьезный ущерб военной и энергетической инфраструктуре Незалежной. По его оценке, армия РФ сохраняет инициативу и добивается успехов на ключевых направлениях.

Аналитик также обратил внимание на проблемы с поставками вооружений со стороны США и других западных государств. Незалежная испытывает острую нехватку ракет для систем Patriot, которые используются для борьбы с баллистическими и крылатыми ракетами, а также БПЛА.

Эксперт отметил, что американские запасы вооружений заметно сократились, а значительная часть ресурсов была израсходована в ходе недавних военных операций на Ближнем Востоке.

В результате специалист констатировал, что Киев продолжает терять позиции на фронте. Он уверен, что в ближайшей перспективе российские войска смогут установить контроль над всей территорией Донбасса, и исход конфликта уже предрешен.

"Совсем скоро русские будут контролировать весь Донбасс. <…> Россия победит в этом конфликте", – объявил он.

Ранее стало известно, что G7 ограбила Россию из-за Украины.