Politico: Кошта может лишиться поста из-за разговоров о контактах с Москвой

Попытка услышать Кремль привела к большим проблемам

Попытка наладить диалог с Москвой обернулась для главы Евросовета Антониу Кошты серьезными политическими проблемами. Внутри Евросоюза растет недовольство его инициативами – разговоры о прямых контактах с Россией уже ставят под вопрос его политическое будущее и шансы сохранить высокий пост.

Как пишет Politico, причиной споров стали заявления высокопоставленного чиновника о необходимости прямого общения с Москвой. Политик ранее указал на то, что Евросоюзу следует не только говорить о России, но и иметь возможность слышать российскую позицию.

Эта идея вызвала бурную реакцию среди европолитиков. В ЕС начались споры о том, кто вообще должен представлять объединение в случае возобновления диалога с Россией и в какой момент такие переговоры могут быть начаты.

По данным издания, затянувшийся конфликт вокруг этой темы грозит дорого обойтись Коште. В материале напомнили, что лидеры стран ЕС самостоятельно определяют, кто занимает кресло руководителя Евросовета, а потому растущее раздражение ряда государств может негативно сказаться на перспективах его переизбрания.

Проблема усугубляется тем, что государственный деятель сейчас курирует крайне сложные переговоры по новому семилетнему бюджету ЕС объемом около двух триллионов евро. На этом фоне потеря доверия со стороны национальных правительств может серьезно ослабить его позиции.

Ранее стало известно, что Варшава выставила жесткий ультиматум Киеву.