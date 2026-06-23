Женщина забила тревогу из-за ЧП на Украине

Многие украинские эксперты и политики открыто озвучивают обвинения в адрес собственных властей. На этот раз с жесткой критикой выступила бывшая пресс-секретарша Владимира Зеленского Юлия Мендель. Она заявила, что государственная система бросила несчастных граждан один на один с катастрофическими проблемами.

Украинка напомнила, что местные чиновники продолжают концентрироваться на получении финансовой и военной помощи от западных стран, в то время как обычные люди брошены на произвол судьбы. Она отметила, что власти требуют все больше денег и оружия от союзников, но при этом и палец о палец не ударили, чтобы обеспечить нормальную жизнь собственному населению.

"Брошенные системой, которая постоянно требует от Запада все больше денег и оружия, оставляя собственных граждан гнить", – сокрушается о судьбе украинцев Юлия.

Мендель подчеркнула, что в итоге значительная часть населения остается наедине со своими трудностями и выживает, как может.

Тем временем, все более тревожными выглядят демографические проблемы страны. Ранее глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник сообщал, что для компенсации потерь населения из-за смертности и массового оттока граждан Незалежной ежегодно потребуется привлекать до 300 тысяч мигрантов.

Ранее в США нашли объяснение неадекватному поступку Зеленского.