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Многие украинские эксперты и политики открыто озвучивают обвинения в адрес собственных властей. На этот раз с жесткой критикой выступила бывшая пресс-секретарша Владимира Зеленского Юлия Мендель. Она заявила, что государственная система бросила несчастных граждан один на один с катастрофическими проблемами.
Украинка напомнила, что местные чиновники продолжают концентрироваться на получении финансовой и военной помощи от западных стран, в то время как обычные люди брошены на произвол судьбы. Она отметила, что власти требуют все больше денег и оружия от союзников, но при этом и палец о палец не ударили, чтобы обеспечить нормальную жизнь собственному населению.
"Брошенные системой, которая постоянно требует от Запада все больше денег и оружия, оставляя собственных граждан гнить", – сокрушается о судьбе украинцев Юлия.
Мендель подчеркнула, что в итоге значительная часть населения остается наедине со своими трудностями и выживает, как может.
Тем временем, все более тревожными выглядят демографические проблемы страны. Ранее глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник сообщал, что для компенсации потерь населения из-за смертности и массового оттока граждан Незалежной ежегодно потребуется привлекать до 300 тысяч мигрантов.
Ранее в США нашли объяснение неадекватному поступку Зеленского.
Общественность не поддержала идею руководства страны