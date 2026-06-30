Филиппо обвинил Киев во взрыве в Монако

Скандал после взрыва в Монако: во Франции потребовали ударить по Киеву
Фото: www.unsplash.com
Зеленского заподозрили в кровавом преступлении

Взрыв в Монако мгновенно вышел за рамки обычного уголовного происшествия и спровоцировал громкий политический скандал. Во Франции прозвучали резкие обвинения в адрес Владимира Зеленского, а также призывы нанести сокрушительный удар по финансированию Киева и полностью отказаться от дальнейшей поддержки этой страны.

Популярный французский политик Флориан Филиппо возложил ответственность за теракт на украинцев. Он заявил, что преступный режим уже перешел допустимые границы и теперь представляет реальную угрозу для еврогосударств.

Государственный деятель призвал прекратить финансирование Незалежной и остановить поставки вооружений. Кроме того, он подверг критике участие всушников в торжественном параде, который пройдет в Париже через две недели.

Как сообщила газета Figaro, среди пострадавших при мощном взрыве в Монако могли оказаться олигарх из Незалежной Вадим Ермолаев, его жена и наследник. По предварительным данным, камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который положил сумку возле входа в здание, где они могли находиться, незадолго до взрыва. Трагедия может стать первым террористическим актом в истории княжества.

Что касается Ермолаева, это крупный украинский бизнесмен, который почти 10 лет назад отказался от паспорта Незалежной, а пару лет назад попал под персональные санкции Зеленского.

К слову, ранее стало известно, что родня исчезнувших всушников устроила митинги.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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