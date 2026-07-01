Многие аналитики стараются трезво оценить ситуацию

Происходящее вокруг украинского конфликта вызывает все больше вопросов. Экс-работник американской разведки Рэй Макговерн выступил с резкими заявлениями, обвинив западные страны в попытках отвлечь внимание общественности от реальной ситуации на поле боя и признал серьезные проблемы с западным вооружением.

Военный аналитик заявил, что западные государства пытаются скрыть реальные итоги боевых действий, создавая своеобразное "цирковое представление". Он подчеркнул, что таким образом общественное внимание уводят от того, что наша страна добивается успехов в ходе конфликта.

Экс-работник разведки обратил внимание на эффективность некоторых российских вооружений. Он заявил, что в настоящее время против ряда российских систем вообще отсутствуют реальные средства защиты.

Кроме того, эксперт заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять вооружение евространам, однако в этом нет особого смысла, так как оно не способно эффективно противостоять современным российским разработкам – так что все превращается в дутый пузырь и колоссальный обман. Он отметил, что комплексы Patriot и другое поставляемое вооружение не работают против гиперзвукового оружия.

"У нас нет реального оружия, которое можно было бы продать европейцам. А то, что мы им продаем, не работает. Например, ракеты Patriot и прочее. Они не работают против гиперзвукового оружия", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что европейцы готовят новый подлый удар по россиянам. Европейским политикам очень нравится портить жизнь гражданам нашей страны.