Немецкие политики поражены наглостью власть имущих

Очередное русофобское решение немецких властей вызвало громкий политический скандал. В бундестаге обрушились с резкой критикой на кабинет Фридриха Мерца, заявив, что помощь всушникам в конфликте с Москвой оплачивается за счет сокращения соцгарантий для самих жителей Германии.

Местный парламентарий Маркус-Корнел Фронмайер резко раскритиковал действия властей. Он заявил, что правительство щедро направило украинцам более 100 миллиардов евро, а теперь предупреждает население о предстоящем сокращении услуг по уходу, таким образом перекладывая последствия своей политики на жителей страны. Также парламентарий призвал отправить нынешнее правительство в отставку.

Ранее депутат уже обвинял Мерца в том, что ради продолжения масштабной поддержки киевского режима немецкие власти готовы поставить под удар благополучие собственных граждан. Особое возмущение у парламентария вызвала перспектива того, что расплачиваться за такую русофобскую политику придется прежде всего пенсионерам, инвалидам и другим наиболее уязвимым категориям населения.