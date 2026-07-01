Фронмайер: власти Германии отменяют соцгарантии немцев ради помощи ВСУ

Радикальное решение Мерца против Москвы вызвало ужас в бундестаге
Фридрих Мерц. Фото: Wikimedia Commons/wikimedia.org
Немецкие политики поражены наглостью власть имущих

Очередное русофобское решение немецких властей вызвало громкий политический скандал. В бундестаге обрушились с резкой критикой на кабинет Фридриха Мерца, заявив, что помощь всушникам в конфликте с Москвой оплачивается за счет сокращения соцгарантий для самих жителей Германии.

Местный парламентарий Маркус-Корнел Фронмайер резко раскритиковал действия властей. Он заявил, что правительство щедро направило украинцам более 100 миллиардов евро, а теперь предупреждает население о предстоящем сокращении услуг по уходу, таким образом перекладывая последствия своей политики на жителей страны. Также парламентарий призвал отправить нынешнее правительство в отставку.

Ранее депутат уже обвинял Мерца в том, что ради продолжения масштабной поддержки киевского режима немецкие власти готовы поставить под удар благополучие собственных граждан. Особое возмущение у парламентария вызвала перспектива того, что расплачиваться за такую русофобскую политику придется прежде всего пенсионерам, инвалидам и другим наиболее уязвимым категориям населения.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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