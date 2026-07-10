Западный деятель искажает реальность

Глава крымского парламента Владимир Константинов жестко ответил начальнику Североатлантического альянса Марку Рютте, который назвал Москву "долгосрочной угрозой" для стран западной военной коалиции. Государственный деятель заявил, что такая оценка намеренно переворачивает реальность и используется для оправдания враждебной политики Запада.

Он подчеркнул, что это западные государства представляли угрозу для нашей страны на протяжении многих веков, а не наоборот. Политик напомнил о походах тевтонских рыцарей и пробросил нить из этого далекого прошлого к нынешнему противостоянию с ударами дронами по гражданским объектам, заявив, что линия Запада остается неизменной – ослабление и давление на Россию.

Он добавил, что стране пора понять реальное отношение западной коалиции к РФ и строить собственную модель развития. Он призвал идти своим путем и не позволять западным политикам навязывать обществу чувство вины, неполноценности и зависимости.

Государственный деятель также указал, что подобные заявления Рютте и иже с ним рассчитаны не только на внешнюю аудиторию. Он считает, что их задача – воздействовать на молодое поколение россиян и с детства внушать им искаженное представление о собственной стране, формируя комплекс неполноценности и вины.

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