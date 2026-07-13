Глава МИД Эстонии призвал усилить давление на Россию

Глава МИД Эстонии публично нахамил Москве
Маргус Цахкна. Фото: Estonian Foreign Ministry/wikimedia.org
Таллин хочет разговаривать с позиции силы

В Европе вновь заговорили о необходимости усилить давление на Россию. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал отказаться от любых компромиссов с Москвой и заявил, что переговоры должны вестись исключительно с позиции силы.

В интервью Politico эстонский министр заявил, что евространам следует занять максимально жесткую линию в отношении РФ. Он призвал усиливать давление на Москву, не идти на уступки и полностью исключить компромиссный подход. Государственный деятель искренне считает, что только такая стратегия может быть эффективной.

Ранее шеф российской дипломатии Сергей Лавров объявил, что Москва больше не рассматривает заявления западных государств о готовности к переговорам как искренние. Он отметил, что вместо поиска дипломатических решений евространы с большим удовольствием используют язык ультиматумов.

В свою очередь, российский главнокомандующий Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва остается открытой для диалога с европейскими государствами. А голос Кремля Дмитрий Песков указывал, что попытки разговаривать с РФ с позиции силы являются ошибочными и не способны привести к желаемому результату.

Ранее руководительница европейской дипломатии Кая Каллас пожаловалась на проблемы из-за нашей страны.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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