Каллас рассказала о проблемах в согласовании санкций против России

"Остаются вопросы". Каллас пожаловалась на проблемы из-за России
Кая Каллас Фото: FinnishGovernment/wikimedia.org
Блондинка сильно расстроена

Попытка Евросоюза усилить санкционное давление на нашу страну столкнулась с серьезными разногласиями внутри еврообъединения. Очередной пакет ограничений вновь оказался под угрозой срыва, и Брюссель был вынужден признать, что достичь единой позиции пока не удалось.

Глава евродипломатии Кая Каллас пожаловалась, что страны ЕС так и не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкционных ограничений. Она признала, что по этому вопросу сохраняются серьезные разногласия, из-за которых окончательное решение до сих пор не принято.

"Здесь еще остаются некоторые открытые вопросы", – посетовала она.

Ранее руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новый пакет рестрикций предусматривает заморозку механизма пересмотра предельной цены на нашу нефть. На сегодняшний день этот потолок составляет 44,1 доллара за баррель.

Российские власти неоднократно заявляли, что экономика страны адаптировалась к санкционному давлению и может справляться с новыми ограничениями. В Москве также указывали, что западные государства не готовы признать отсутствие ожидаемого эффекта от санкционной политики. При этом и в самих евространах частенько звучат заявления о том, что введенные против РФ экономические меры не принесли результатов, на которые рассчитывали их инициаторы.

Ранее стало известно, что неожиданное решение Зеленского вызвало бешенство в Киеве.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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