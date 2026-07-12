Седокова вспомнила, как Тимма мазал ее синяки и вымаливал прощение после избиений

Звезда поделилась личной трагедией

Анна Седокова впервые откровенно рассказала о тяжелых моментах семейной жизни с Янисом Тиммой. Знаменитость решила нарушить молчание после истории блогера из Владивостока, заявившей о многолетнем домашнем насилии.

Блогер Ангелина рассказала, что супруг регулярно избивал ее, душил, пинал и наносил удары различными предметами, не останавливаясь даже в присутствии детей. Женщина сообщила, что долго не уходила из семьи, однако позже смогла разорвать эти отношения. Ее история получила широкий общественный резонанс.

Седокова заявила, что узнала в этой истории собственную жизнь. Она призналась, что тоже долго молчала, старалась сохранить семью и скрывала происходящее от окружающих.

По словам певицы, вспышки агрессии бывшего мужа сменялись раскаянием. Она рассказала, что после конфликтов он просил прощения, становился перед ней на колени, ухаживал за ней, мазал синяки и обещал, что подобное больше никогда не повторится. Однако агрессивное поведение не менялось. В итоге звезда решила разорвать эти отношения. Мужчина этого не перенес и в ее день рождения свел счеты с жизнью.