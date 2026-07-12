Ольга Орлова жестко высказалась о поцелуях детей в губы

Ольга Орлова предупредила родителей об опасной привычке при общении с детьми
Ольга Орлова с мужем. Фото: соцсети
Знаменитость категорична в своей позиции

Звезда российской сцены Ольга Орлова высказалась резко против поцелуев малышей в губы. Она считает, что подобное поведение взрослых может негативно сказаться как на здоровье ребенка, так и на его психологическом восприятии личных границ.

Обсуждения деликатного вопроса начались после вопроса одной из подписчиц. Женщина рассказала, что запрещает свекрови целовать полуторагодовалую внучку в губы, и попросила совета, как объяснить свою позицию. Звезда посоветовала не идти на уступки и твердо отстаивать свое мнение.

Артистка заявила, что такое поведение недопустимо. Она указала, что при контакте происходит обмен слюной, из-за чего ребенку могут передаваться бактерии, вирусы и грибковые инфекции.

Кроме того, телеведущая обратила внимание на психологическую сторону вопроса. Она отметила, что подобные действия могут нарушать личные границы ребенка, если происходят без его согласия.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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