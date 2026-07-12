Золотая лавина и жгучая любовь: кто из зодиака полностью изменит жизнь до конца июля-2026

Звезды готовят судьбоносный поворот

До конца июля у некоторых знаков зодиака начнется белая полоса. Это хорошее время, чтобы принимать смелые решения, запускать новые проекты и менять привычное течение жизни.

Близнецы

До конца месяца Близнецов ждет неожиданное предложение, связанное с работой или собственным делом. Оно обещает открыть дорогу к более высоким доходам. Общение с бывшими коллегами может стать началом перспективного сотрудничества.

Рак

Ракам звезды обещают завершение затянувшейся проблемы. Вопрос, который долго не удавалось решить, наконец сдвинется с мертвой точки. Кроме того, появится шанс совершить удачную покупку, выгодно вложить деньги или получить премию от довольного начальства.

Стрелец

У Стрельцов начинается один из самых удачных периодов года. До конца июля появится возможность отправиться в поездку, познакомиться с влиятельным человеком или получить предложение, которое заметно изменит планы на ближайшие месяцы. Главное – быть открытыми к новым возможностям.