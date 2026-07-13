Королева рассказала, когда развод становится правильным решением

Нет смысла терпеть нелюбимого супруга, уверена звезда

Наташа Королева заявила, что не считает развод трагедией и уверена: если отношения приносят только боль и разочарование, сохранять такой брак не имеет смысла. Знаменитость убеждена, что человек не должен жертвовать своей жизнью ради устаревших общественных взглядов.

Артистка напомнила, что во времена СССР развод воспринимался обществом крайне негативно и нередко считался позором. Однако она подчеркнула, что не разделяет такую позицию. Звезда считает, что каждая жизненная ситуация индивидуальна, поэтому единого правила для всех семей быть не может.

Певица отметила, что если супруги не смогли найти общий язык или отношения превратились в постоянные страдания, не стоит продолжать их любой ценой – жизнь у человека одна, поэтому терпеть несчастливый брак годами не нужно.

Кроме того, дива считает, что только собственный жизненный опыт помогает понять, какой человек действительно подходит для создания семьи. Женщинам она посоветовала выбирать спутника жизни по любви и внутренним ощущениям, а не ориентироваться на мнение окружающих.

Артистка уже более двадцати лет состоит в браке с Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан. Несмотря на многочисленные слухи о расставании и изменах, звезда неоднократно заявляла, что в их семье сохраняются любовь и взаимопонимание.