Продюсер Ковалев уличил Меладзе в попытке любой ценой вернуться в Россию

Меладзе уличили в попытке любой ценой вернуться в Россию
Константин и Валерий Меладзе. Фото: соцсети
Финансовые дела звезды оставляют желать лучшего

Продюсер Андрей Ковалев заявил, что композитор Константин Меладзе оказался в крайне неприятной ситуации. За границей некогда любимый россиянами музыкант не сумел закрепиться – теперь он пытается любой ценой вернуться на российский рынок. Продюсер подчеркнул, что речь идет о прагматичном расчете и попытке восстановить прежние доходы, которые стали недоступны за пределами России.

Медиаменеджер заявил, что в Европе и США беглец не смог стать востребованным и зарабатывать сопоставимые деньги. Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и у других уехавших артистов, которые столкнулись с тем, что зарубежный рынок оказался для них гораздо жестче, чем они рассчитывали.

Продюсер добавил, что изначально у Меладзе был расчет на успешную карьеру за границей, однако реальность оказалась иной. После этого композитор пришел к выводу, что без России ему не обойтись, поскольку именно здесь он может рассчитывать на серьезные заработки, и теперь предпринимает попытки вернуться. Однако, как подчеркнул медиаменеджер, предателей прощать нельзя.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник

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