Нелли Уварова высказалась о продолжении сериала "Не родись красивой"

Нелли Уварова высказалась о продолжении сериала "Не родись красивой"
Нелли Уварова. Кадр: соцсети
В свое время проект имел ошеломительный успех

Слухи о возвращении культового сериала "Не родись красивой" вновь набирают обороты. Своим мнением по поводу этого поделилась исполнительница главной роли Нелли Уварова. Звезда напомнила, что разговоры о продолжении появляются уже почти два десятилетия, но каждый раз так и остаются лишь разговорами.

Знаменитость отмечает, что идея снять продолжение возникает регулярно, однако сейчас она не верит, что проект действительно будет реализован. При этом артистка не стала полностью исключать свое участие в новом сезоне.

Нелли сказала, что готова вновь сыграть Катю Пушкареву, но только при одном условии – если создатели предложат действительно сильную и качественную историю. Актриса отметила, что спустя двадцать лет этот персонаж будет совсем другим. Зрители могли бы увидеть совершенно иную Катю – повзрослевшую женщину с новым жизненным опытом, другими взглядами и проблемами, отражающими современные реалии и конфликт поколений.

"Пожалуй, спустя 20 лет мне есть, что сказать, от лица этого персонажа. Это будет, условно говоря, история другого поколения", – заявила актриса в интервью женскому журналу "Клео.ру".

Сейчас Нелли Уварова занята во многих театральных проектах. Она приняла участие в фестивале традиций и современности "Русский КоТ", где исполнила одну из главных ролей в спектакле "Три". Несмотря на сложности работы на открытой площадке, актриса отметила, что такие творческие эксперименты ей по-прежнему очень интересны.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник

Издевательская выходка Зеленского вызвала бешенство в Киеве

Аналитики с ужасом наблюдают за тем, что творит бывший комик

"Остаются вопросы". Каллас пожаловалась на проблемы из-за России

Блондинка сильно расстроена

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей