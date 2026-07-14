Нелли Уварова высказалась о продолжении сериала "Не родись красивой"

В свое время проект имел ошеломительный успех

Слухи о возвращении культового сериала "Не родись красивой" вновь набирают обороты. Своим мнением по поводу этого поделилась исполнительница главной роли Нелли Уварова. Звезда напомнила, что разговоры о продолжении появляются уже почти два десятилетия, но каждый раз так и остаются лишь разговорами.

Знаменитость отмечает, что идея снять продолжение возникает регулярно, однако сейчас она не верит, что проект действительно будет реализован. При этом артистка не стала полностью исключать свое участие в новом сезоне.

Нелли сказала, что готова вновь сыграть Катю Пушкареву, но только при одном условии – если создатели предложат действительно сильную и качественную историю. Актриса отметила, что спустя двадцать лет этот персонаж будет совсем другим. Зрители могли бы увидеть совершенно иную Катю – повзрослевшую женщину с новым жизненным опытом, другими взглядами и проблемами, отражающими современные реалии и конфликт поколений.

"Пожалуй, спустя 20 лет мне есть, что сказать, от лица этого персонажа. Это будет, условно говоря, история другого поколения", – заявила актриса в интервью женскому журналу "Клео.ру".

Сейчас Нелли Уварова занята во многих театральных проектах. Она приняла участие в фестивале традиций и современности "Русский КоТ", где исполнила одну из главных ролей в спектакле "Три". Несмотря на сложности работы на открытой площадке, актриса отметила, что такие творческие эксперименты ей по-прежнему очень интересны.