Муж Гузеевой прокомментировал слухи о разводе с актрисой

Муж раскрыл правду о разводе с Гузеевой: "Все время ссоримся"
Лариса Гузеева. Кадр: YouTube
Мужчина впервые дал подробные пояснения

Слухи о разводе Ларисы Гузеевой с мужем ходили несколько месяцев, однако теперь в этой истории появилась ясность. Игорь Бухаров впервые открыто рассказал, что на самом деле происходит в их семье и почему постоянные ссоры вовсе не означают разрыв отношений.

В недавнем интервью ресторатор не стал уходить от вопросов журналистов и откровенно высказался о своих отношениях с супругой. Мужчина напомнил, что они с актрисой вместе уже 28 лет. При этом их наследники уже давно шутят, что родители практически постоянно спорят друг с другом и "все время ссорятся".

Однако мужчина подчеркнул, что никогда не воспринимал такие конфликты как угрозу браку. Он считает, что гораздо опаснее копить недовольство и молчать, чем открыто обсуждать проблемы – невысказанные обиды со временем грозят разрушить даже самые крепкие отношения.

Бизнесмен также рассказал, что главным секретом долгого семейного союза считает честное общение, взаимное уважение и поддержку. Он сообщил, что всегда старается окружить супругу заботой после тяжелых съемок, помочь ей восстановиться и создать дома спокойную атмосферу, поскольку именно так проявляется настоящая любовь.

Ранее Лариса Гузеева резко раскритиковала одну категорию россиян.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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