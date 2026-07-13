Муж Гузеевой прокомментировал слухи о разводе с актрисой

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Слухи о разводе Ларисы Гузеевой с мужем ходили несколько месяцев, однако теперь в этой истории появилась ясность. Игорь Бухаров впервые открыто рассказал, что на самом деле происходит в их семье и почему постоянные ссоры вовсе не означают разрыв отношений.
В недавнем интервью ресторатор не стал уходить от вопросов журналистов и откровенно высказался о своих отношениях с супругой. Мужчина напомнил, что они с актрисой вместе уже 28 лет. При этом их наследники уже давно шутят, что родители практически постоянно спорят друг с другом и "все время ссорятся".
Однако мужчина подчеркнул, что никогда не воспринимал такие конфликты как угрозу браку. Он считает, что гораздо опаснее копить недовольство и молчать, чем открыто обсуждать проблемы – невысказанные обиды со временем грозят разрушить даже самые крепкие отношения.
Бизнесмен также рассказал, что главным секретом долгого семейного союза считает честное общение, взаимное уважение и поддержку. Он сообщил, что всегда старается окружить супругу заботой после тяжелых съемок, помочь ей восстановиться и создать дома спокойную атмосферу, поскольку именно так проявляется настоящая любовь.
Ранее Лариса Гузеева резко раскритиковала одну категорию россиян.
Многие уже подводят итоги затянувшейся битвы