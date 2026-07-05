Лариса Гузеева осудила людей, критикующих своих матерей

Звезда высказалась по важному вопросу

Лариса Гузеева эмоционально обратилась к подписчикам после того, как обратила внимание на волну публикаций на просторах интернет-пространства, в которых взрослые люди обвиняют и осуждают собственных матерей. Звезда объявила, что происходящее вызывает у нее искреннее недоумение и боль.

67-летняя актриса опубликовала в личном блоге свою детскую фотографию и рассказала, что всю жизнь считала огромным счастьем родиться в семье с такой любящей матерью. Она всегда воспринимала маму как настоящий подарок судьбы и никогда не переставала благодарить за это Бога.

Звезда рассказала, что сегодня часто сталкивается в интернете с публикациями, в которых взрослые с ненавистью, обидами и нескрываемыми претензиями говорят о своих матерях. Она резко осудила таких россиян и отметила, что не может понять, как подобное вообще стало нормой. Теперь звезде кажется, будто мир вокруг изменился до неузнаваемости.