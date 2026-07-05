Лариса Гузеева осудила людей, критикующих своих матерей

Лариса Гузеева осудила одну категорию россиян
Лариса Гузеева. Фото: соцсети
Звезда высказалась по важному вопросу

Лариса Гузеева эмоционально обратилась к подписчикам после того, как обратила внимание на волну публикаций на просторах интернет-пространства, в которых взрослые люди обвиняют и осуждают собственных матерей. Звезда объявила, что происходящее вызывает у нее искреннее недоумение и боль.

67-летняя актриса опубликовала в личном блоге свою детскую фотографию и рассказала, что всю жизнь считала огромным счастьем родиться в семье с такой любящей матерью. Она всегда воспринимала маму как настоящий подарок судьбы и никогда не переставала благодарить за это Бога.

Звезда рассказала, что сегодня часто сталкивается в интернете с публикациями, в которых взрослые с ненавистью, обидами и нескрываемыми претензиями говорят о своих матерях. Она резко осудила таких россиян и отметила, что не может понять, как подобное вообще стало нормой. Теперь звезде кажется, будто мир вокруг изменился до неузнаваемости.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

"Рабы и хозяева": фон дер Ляйен угодила в позорный скандал из-за жары в Европе

Европейцы сами в шоке от происходящего

"Не смогут удерживать": на Западе предупредили о переломном моменте на СВО

Многие уверены, что развязка близко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей