Ситуация в Незалежной продолжает обостряться

События во Львове, где вспыхнул массовый бунт против озверевших сотрудников ТЦК, вынудили Владимира Зеленского публично отреагировать на происходящее. На фоне растущего недовольства методами силовой мобилизации он объявил, что произошедшее стало серьезным инцидентом и требует вмешательства властей.

Киевский верховод заявил, что произошедшее является очень "плохой историей" и такое отношение к людям в военной форме недопустимо. Он сообщил, что местные силовики проведут разбирательства в рамках действующих в республике законов. При этом бывший комик также указал, что профильные ведомства все же должны выполнить ранее данные обещания по реформированию работы военкоматов.

Масштабное столкновение во Львове произошло после очередной силовой мобилизации. В конфликте приняли участие более 200 человек. Позже сообщалось, что поводом для беспорядков стали действия сотрудника военкомата и по совместительству тренера по единоборствам Романа Удута, который вместе с озверевшими коллегами ударил недовольного мужчину.

Позднее появилась информация, что гражданских участников конфликта заставили публично извиняться и скандировать лозунг "Слава ТЦК".

В последние месяцы все чаще появляются сообщения о жестких методах работы сотрудников ТЦК на украинских землях. В интернете регулярно распространяются видеозаписи, на которых мужчин хватают прямо на улицах, заламывают им руки, силой заталкивают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении.

Ранее шаг НАТО по Зеленскому вызвал переполох в Британии.