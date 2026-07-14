Ученые выяснили, кто сильнее всех зависит от лайков в соцсетях

Ученые выяснили, кто сильнее всех зависит от лайков в соцсетях
Фото: www.pxhere.com
Для некоторых сердечки оказываются болезненно важными

Ученые пришли к неожиданному выводу: люди с депрессией могут зависеть от одобрения в соцсетях гораздо сильнее, чем считалось раньше. Новое исследование показало, что полученные лайки заметно влияют на их дальнейшую активность в интернете.

Специалисты Принстонского университета изучили более 17 миллионов публикаций и обнаружили любопытную закономерность. Пользователи с депрессией значительно чаще выкладывали новые посты после того, как их предыдущие публикации собирали большое количество отметок "нравится".

Особенно ярко такая зависимость проявлялась у людей с тревожной формой депрессии, при которой сочетаются подавленное состояние, тревожность и эмоциональное истощение.

Исследователи отметили, что полученные результаты опровергают прежнее мнение о том, что люди с депрессией почти не реагируют на положительную обратную связь. Напротив, именно они оказались наиболее чувствительны к поддержке в социальных сетях – таким людям крайне важно видеть сердечки.

При этом подобной связи не обнаружили у людей с навязчивыми мыслями или повышенной компульсивностью – их активность в интернете практически не зависела от количества лайков. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Ранее ученые выяснили, почему нельзя спать под шум телевизора.

Источник: jamanetwork.com ✓ Надежный источник
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