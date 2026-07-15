Напавшие на Брянскую область операторы дронов понесли большие потери

Напавшие на Брянскую область боевики получили по заслугам
Фото: www.unsplash.com
Справедливость восторжествовала

Подразделения операторов дронов ВСУ, которые, по данным российских силовых структур, участвовали в атаках на Брянщину, понесли серьезные потери. В РФ заявили, что эффективная работа наших бойцов существенно сократила возможности этих подразделений и нанесла им ощутимый урон.

Как сообщили представители российских силовиков, анализ опубликованных некрологов показал массовую гибель операторов БПЛА 105-го Черниговского пограничного отряда. По сведениям источника, именно эта группировка замешана в бесчеловечных атаках по объектам гражданской инфраструктуры многострадальной области.

Источник также заявил, что таких результатов удалось добиться благодаря эффективным действиям наших бойцов группы "Север", которые ведут борьбу с расчетами украинских дронов и систематически выявляют их позиции.

Ранее силовики сообщали, что под Черниговом киевский режим освобождает жилые дома для размещения своих вояк и операторов "крылатых бойцов". По этим данным, в ряде населенных пунктов жителей заставляли покидать верхние этажи зданий, где затем размещались расчеты дроноводов.

Кроме того, в конце июня местные власти объявили о начале эвакуации населения в отдельных районах региона с 1 июля. При этом, как сообщалось ранее, в некоторых поселках принудительное переселение жителей началось еще зимой, завершить его планируется в течение двух месяцев.

Ранее слова Макрона о капитуляции вызвали взрыв гнева в Киеве.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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