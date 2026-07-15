Анфиса Чехова раскрыла стоимость членства в закрытом клубе Трампа

Знаменитость осталась под большим впечатлением

Анфиса Чехова показала место, куда попасть могут лишь избранные. Во время поездки по США знаменитость оказалась в закрытом гольф-клубе Дональда Трампа и раскрыла, во сколько обойдется членство в одном из самых элитных заведений страны.

На просторах интернет-пространства ведущая опубликовала ролик, снятый на территории клуба, принадлежащего главе США. На кадрах видно роскошное здание с гербом и фамилией лидера страны над входом, а также просторные интерьеры с дорогой мебелью, массивными люстрами и богато оформленными залами.

Знаменитость рассказала, что попасть внутрь ей удалось благодаря знакомой. Она также сообщила, что ежегодное членство в этом закрытом клубе обходится более чем в один миллион долларов, а по нынешнему курсу это более 77 миллионов рублей. Звезда с удовольствием прикоснулась к небывалой роскоши и отметила, что высокопоставленный владелец вместе с семейством регулярно посещает клуб.

Ранее звезда рассказывала, что уже несколько месяцев находится в Америке. Она объясняла, что была вынуждена задержаться в стране из-за лечения своей собаки.