Анфиса Чехова раскрыла стоимость членства в закрытом клубе Трампа

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Анфиса Чехова показала место, куда попасть могут лишь избранные. Во время поездки по США знаменитость оказалась в закрытом гольф-клубе Дональда Трампа и раскрыла, во сколько обойдется членство в одном из самых элитных заведений страны.
На просторах интернет-пространства ведущая опубликовала ролик, снятый на территории клуба, принадлежащего главе США. На кадрах видно роскошное здание с гербом и фамилией лидера страны над входом, а также просторные интерьеры с дорогой мебелью, массивными люстрами и богато оформленными залами.
Знаменитость рассказала, что попасть внутрь ей удалось благодаря знакомой. Она также сообщила, что ежегодное членство в этом закрытом клубе обходится более чем в один миллион долларов, а по нынешнему курсу это более 77 миллионов рублей. Звезда с удовольствием прикоснулась к небывалой роскоши и отметила, что высокопоставленный владелец вместе с семейством регулярно посещает клуб.
Ранее звезда рассказывала, что уже несколько месяцев находится в Америке. Она объясняла, что была вынуждена задержаться в стране из-за лечения своей собаки.
Бессердечные начальники готовы на все
Народ и экспертное сообщество крайне недовольны поступками киевского верховода