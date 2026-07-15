Стала известна сумма гонорара Натальи Орейро на корпоративах в РФ

У звезды большие аппетиты

Наталья Орейро готова вновь выступать перед российской публикой, но за возможность пригласить мировую звезду на частное мероприятие придется заплатить внушительную сумму. Стали известны условия, на которых уругвайская актриса и певица согласна выйти на сцену в нашей стране.

По имеющимся данным, выступление зарубежной звезды на корпоративе обойдется заказчикам в 28 миллионов рублей. За этот гонорар артистка исполнит свои самые известные композиции, включая песни, прославившие ее после выхода культового сериала "Дикий ангел". При этом если организаторов устроит исполнение под фонограмму, стоимость концерта может снизиться до 19 миллионов рублей.

Не менее впечатляющим оказался и бытовой райдер знаменитости. Для комфортного пребывания Орейро просит предоставить номер в пятизвездочном отеле с плотными шторами, не пропускающими свет, растительное питание, кедровое молоко, газированные напитки без сахара, а также популярный дубайский шоколад.

Кстати, звезда частенько приезжает в Россию. В прошлом году она принимала участие в съемках фильма "Письмо Деду Морозу", где исполнила роль Снегурочки. Часть работы проходила в Карелии, и тогда Орейро призналась, что местная зима показалась ей вполне комфортной.

К слову, ранее звезда рассказывала, что ей тяжело дались съемки на русском языке.