Агутин может заработать почти миллиард за три концерта

Артист очень востребован у россиян

Летний гастрольный тур Леонида Агутина может принести организаторам почти 900 миллионов рублей. Самую крупную выручку ожидают от концерта в Москве, где уже продана большая часть билетов.

Первое выступление певца прошло 4 июля. По информации Ura.ru, несмотря на то, что зал не удалось заполнить полностью, продажи билетов превысили 114 миллионов рублей. Если бы все места были раскуплены, сумма оказалась бы еще выше.

Главным событием тура станет концерт в столице 18 июля. На сегодняшний день зрители уже приобрели билеты почти на 667 миллионов рублей. При полном аншлаге кассовые сборы могут приблизиться к 700 миллионам.

Финальной точкой летней серии станет концерт в Сочи, запланированный на 25 июля. Сейчас продажи оцениваются почти в 63 миллиона рублей, однако при полной заполняемости площадки выручка может превысить 78 миллионов.

По подсчетам Ura.ru, если оба предстоящих концерта соберут полные залы, они принесут около 774 миллионов рублей. Вместе с уже состоявшимся выступлением общая сумма сборов за три концерта приблизится к рекордным 900 миллионам рублей.

К слову, ранее знаменитость раскрыл правду о скандалах с супругой.