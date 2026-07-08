В Москве за ущерб природе оштрафовали более 200 должностных и юридических лиц

В Москве за ущерб природе оштрафовали более 200 должностных и юридических лиц
Фото: www.pxhere.com

С начала 2025 года власти Москвы предъявили требования о возмещении ущерба, причиненного зеленым насаждениям, на общую сумму 231 миллион рублей. Помимо этого, за повреждение и уничтожение деревьев, кустарников и газонов к административной ответственности привлекли 214 должностных и юрлиц. Общая сумма назначенных штрафных санкций составила 20,5 миллиона рублей.

Контроль за сохранностью зеленых насаждений осуществляет Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Замруководителя ведомства Динара Каюмова сообщила, что в 2025–2026 годах специалисты зафиксировали большое количество случаев повреждения и уничтожения деревьев, кустарников и газонов. Она отметила, что недобросовестным подрядчикам уже направили 53 требования о возмещении экологического ущерба на сумму 231 миллион рублей. Департамент продолжит принимать меры в отношении нарушителей, которые игнорируют профилактическую и разъяснительную работу.

В 2025 году за нанесение ущерба зеленым насаждениям были оштрафованы 177 должностных и юрлиц на общую сумму 17,7 миллиона рублей. За первые шесть месяцев текущего года к ответственности привлекли еще 37 нарушителей, а сумма штрафных санкций составила 2,7 миллиона рублей. На сегодняшний день в городской бюджет уже поступило свыше 17 миллионов рублей.

Работа по взысканию ущерба продолжается. Часть средств нарушители перечислили добровольно, а по ряду случаев материалы были направлены в суд и органы прокуратуры.

В департаменте также напомнили, что основное внимание уделяется предупреждению нарушений природоохранного законодательства. Однако при выявлении серьезных нарушений ведомство применяет меры административного воздействия.

Разобраться с действующими требованиями и избежать нарушений предпринимателям помогает платформа "Открытый контроль", созданная для взаимодействия бизнеса с контрольно-надзорными органами.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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