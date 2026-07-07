Соседи наращивают русофобские настроения

В российском МИД резко высказались о роли стран Прибалтики в украинском конфликте, заявив, что их нынешняя политика может обернуться серьезными последствиями. Москва подчеркивает, что предоставление прибалтийской территории для действий, направленных против РФ, в разы усиливает напряженность и может дорого обойтись агрессорам.

Так, замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Латвия, Литва и Эстония, следуя линии западной военной коалиции и ЕС, уже по уши вовлечены в деятельность, которая носит враждебный по отношению к России характер. Он подчеркнул, что такие шаги являются "игрой с огнем", и отметил, что в прибалтийских странах прекрасно понимают возможные последствия подобной политики.

Ранее российская разведка сообщала, что киевский режим готовит новую серию ударов по тыловым регионам нашей страны, которые планируется осуществлять с территории Прибалтики.

Кроме того, Галузин ранее предупреждал, что участие третьих стран в ударах по российской территории не останется без ответа. Он отметил, что российская сторона фиксирует места принятия решений по подготовке провокаций против мирных жителей. Также под наблюдением находятся объекты, где производятся, собираются и запускаются дроны, независимо от того, на территории какого государства они находятся.

Ранее стало известно, что Армия России сорвала коварный план Зеленского под саммит НАТО.