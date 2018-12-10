"Орехово-Зуево" с "Калибрами" вошел в состав ЧФ

Россия стягивает боевые корабли в Крым

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", который накануне прибыл в Севастополь, приняли в состав Черноморского флота. МРК пополнил состав 41-й бригады ракетных катеров и усилил и без того мощную корабельную группировку России в Крыму. Как сообщает ТАСС, согласно традиции, на "Орехово-Зуево" торжественно подняли Андреевский флаг.

Современный МРК проекта 21631 "Буян", которым является "Орехово-Зуево", вооружен крылатыми ракетами "Калибр", корабельной артустановкой А-190 "Универсал", АК-630М-2 "Дуэт". А для защиты от воздушных атак у корабля есть две установки 3М47 "Гибка" с ракетами "Игла-С" или "Верба".

Именно корабли проекта 21631 наносили удары "Калибрами" по целям в Сирии в 2015 и 2016 гг., находясь в водах Каспийского и Средиземного моря.

В ближайшем будущем в состав Черноморского флота должны войти еще два патрульных корабля – "Дмитрий "Рогачев" и "Василий Быков". Пока они проходят испытания в Черном море.

Нужно отметить, что все вышеупомянутые корабли относятся к ближней морской зоне. На Черноморском флоте также ждут фрегаты, которые пока не могут достроить из-за возникших ранее проблем с двигателями. Это корабли проекта 11356 "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов". Ожидается, что моряки их получат в 2020-2021 годах.