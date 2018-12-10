Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Орехово-Зуево" с "Калибрами" вошел в состав ЧФ

Фото: wikipedia.org
Россия стягивает боевые корабли в Крым

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", который накануне прибыл в Севастополь, приняли в состав Черноморского флота. МРК пополнил состав 41-й бригады ракетных катеров и усилил и без того мощную корабельную группировку России в Крыму. Как сообщает ТАСС, согласно традиции, на "Орехово-Зуево" торжественно подняли Андреевский флаг.

Современный МРК проекта 21631 "Буян", которым является "Орехово-Зуево", вооружен крылатыми ракетами "Калибр", корабельной артустановкой А-190 "Универсал", АК-630М-2 "Дуэт". А для защиты от воздушных атак у корабля есть две установки 3М47 "Гибка" с ракетами "Игла-С" или "Верба".

Именно корабли проекта 21631 наносили удары "Калибрами" по целям в Сирии в 2015 и 2016 гг., находясь в водах Каспийского и Средиземного моря.

В ближайшем будущем в состав Черноморского флота должны войти еще два патрульных корабля – "Дмитрий "Рогачев" и "Василий Быков". Пока они проходят испытания в Черном море.

Нужно отметить, что все вышеупомянутые корабли относятся к ближней морской зоне. На Черноморском флоте также ждут фрегаты, которые пока не могут достроить из-за возникших ранее проблем с двигателями. Это корабли проекта 11356 "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов". Ожидается, что моряки их получат в 2020-2021 годах.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Не просто провокация: украинские корабли собирались уничтожить Крымский мост

Планы Киева сорвали российские пограничники

"Оставьте нас в покое": Макрон поставил Трампа на место

Американскому лидеру посоветовали не совать нос во внутренние дела других стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей